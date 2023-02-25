После деоккупации Харьковской области на минах подорвались почти 170 человек, 34 — погибли 25 февраля, 01:14 Мины (Фото:МВД Украины / Facebook)

На деоккупированных территориях Харьковской области подорвались 169 человек из-за взрывных устройств, которые оставили за собой россияне. Среди них погибли 34 человека.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре



По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, среди пострадавших — 136 гражданских лиц, из которых 34 погибли. Кроме того, ранены 8 полицейских взрывотехников, 24 работника ГСЧС, из них 5 погибли, и работник взрывотехнической службы НАБУ.

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Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко считает, что весной количество подрывов может стать больше. Он пояснил, что многие поедут на дачи, а большинство дачных участков, расположенных в Чугуевском, Балаклейском, Харьковском районах заминированы.