В Харьковской области 60-летний мужчина взорвался на российские противопехотной мине
Российская противопехотная мина Лепесток (Фото:Новинарня)
Во вторник, 28 февраля, в Харьковской области на российской противопехотной мине Лепесток взорвался 60-летний мужчина. Он доставлен в медицинское учреждение с осколочными ранениями.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Cинегубов.
По его словам, этот инцидент произошел в селе Волохов Яр Чугуевского района.
Также Синегубов подчеркнул, что оккупанты продолжают обстреливать гражданских людей и инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковщины.
В частности, 27 февраля в результате обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района повреждены восемь жилых домов и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.
В Купянске в результате вражеской атаки поврежден частный жилой дом.