В Харьковской области 60-летний мужчина взорвался на российские противопехотной мине

28 февраля, 09:44
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Российская противопехотная мина Лепесток (Фото:Новинарня)

Российская противопехотная мина Лепесток (Фото:Новинарня)

Во вторник, 28 февраля, в Харьковской области на российской противопехотной мине Лепесток взорвался 60-летний мужчина. Он доставлен в медицинское учреждение с осколочными ранениями.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Cинегубов.

По его словам, этот инцидент произошел в селе Волохов Яр Чугуевского района.

Также Синегубов подчеркнул, что оккупанты продолжают обстреливать гражданских людей и инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковщины.

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В частности, 27 февраля в результате обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района повреждены восемь жилых домов и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.

В Купянске в результате вражеской атаки поврежден частный жилой дом.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Харьковская область Противопехотная мина Олег Синегубов Война России против Украины российские атаки

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