Житель Харьковской области бросил гранату под машину с людьми. Трое пострадавших
Мотивы злоумышленника не уточняются (Фото:Нацполиция)
В одном из сел Ольховатской громады 45-летний местный житель подорвал гранатой легковой автомобиль с людьми.
Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в управлении Национальной полиции Харьковской области.
В результате взрыва пострадали трое человек, которые были доставлены в больницу.
При этом на подрыве машины злоумышленник не остановился и забросил еще одну гранату на территорию домовладения других односельчан, однако на этот раз взрыва не произошло, и никто из людей не пострадал.
На данное время подозреваемый задержан. Его мотивы не уточняются.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.