Житель Харьковской области бросил гранату под машину с людьми. Трое пострадавших

17 апреля, 12:29
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Мотивы злоумышленника не уточняются (Фото:Нацполиция)

Мотивы злоумышленника не уточняются (Фото:Нацполиция)

В одном из сел Ольховатской громады 45-летний местный житель подорвал гранатой легковой автомобиль с людьми.

Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в управлении Национальной полиции Харьковской области.

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В результате взрыва пострадали трое человек, которые были доставлены в больницу.

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При этом на подрыве машины злоумышленник не остановился и забросил еще одну гранату на территорию домовладения других односельчан, однако на этот раз взрыва не произошло, и никто из людей не пострадал.

На данное время подозреваемый задержан. Его мотивы не уточняются.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Харьковская область Гранаты Взрыв

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