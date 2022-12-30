В Харьковской области муж и жена подорвались на растяжке, оба погибли

30 декабря, 15:27
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В Харьковской области муж и жена подорвались на растяжке (Фото:Нацполиция / Facebook)

В Харьковской области муж и жена подорвались на растяжке (Фото:Нацполиция / Facebook)

В Харьковской области муж и жена пошли в лес за дровами, но подорвались на растяжке. Оба погибли.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

По информации ведомства, об исчезновении супругов из села Боровая полицейским сообщили 25 декабря, а уже 28 декабря тела погибших обнаружили.

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Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. За это грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Спасатели напоминают: если вы обнаружили взрывоопасный или подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему, отойдите по крайней мере на 100 метров. Отметьте место палкой, одеждой, камнями и т. д. Предупредите других людей рядом и сообщите о находке по номерам: 101 — ГСЧС, 102 — полиция.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Мирные жители Растяжка Война России против Украины

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