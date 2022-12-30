В Харьковской области муж и жена подорвались на растяжке, оба погибли
В Харьковской области муж и жена подорвались на растяжке (Фото:Нацполиция / Facebook)
В Харьковской области муж и жена пошли в лес за дровами, но подорвались на растяжке. Оба погибли.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
По информации ведомства, об исчезновении супругов из села Боровая полицейским сообщили 25 декабря, а уже 28 декабря тела погибших обнаружили.
Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. За это грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Спасатели напоминают: если вы обнаружили взрывоопасный или подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему, отойдите по крайней мере на 100 метров. Отметьте место палкой, одеждой, камнями