Ситуация в Харьковской области: два человека пострадали в результате обстрелов, шестеро подорвались на минах

19 сентября, 09:03
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Оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения и границы (Фото:Handout via REUTERS)

Оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения и границы (Фото:Handout via REUTERS)

За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреливали населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения и границы с РФ в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры.

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В Купянске ранения получил мальчик 11 лет, в Чугуевском районе с ранениями госпитализирована 65-летняя женщина.

Кроме того, за минувшие сутки на минах подорвались шестеро человек: двое на авто в Дергачевском районе, еще двое — в Изюмском, двое — в Чугуевском. Все они госпитализированы с ранениями.

https://www.youtube.com/watch?v=NEiHRi5iS-8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Обстрел Харьковская область Мины Война России против Украины

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