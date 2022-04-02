В Харьковской области местные «угостили» россиян отравленными пирожками: двое оккупантов погибли, 28 находятся в реанимации — разведка

2 апреля, 21:10
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В Харьковской области местные жители «угостили» россиян отравленными пирожками, двое оккупантов погибли сразу, еще 28 находятся в реанимации. Также около 500 военных РФ находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«По имеющейся информации, местные жители Изюмского района (Харьковская область) „угостили“ россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками. В результате двое оккупантов погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию. Их текущее состояние уточняется», — говорится в сообщении.

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Также в ГУР отметили, что еще около 500 военнослужащих 3-й мотострелковой дивизии РФ находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.

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«Российское командование списывает эти случаи на так называемые „не боевые потери“», — говорят в разведке.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=283693983942029&set=a.230157752628986
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьковская область Отравление Война России против Украины

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