В Харьковской области местные «угостили» россиян отравленными пирожками: двое оккупантов погибли, 28 находятся в реанимации — разведка 2 апреля, 21:10 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В Харьковской области местные жители «угостили» россиян отравленными пирожками, двое оккупантов погибли сразу, еще 28 находятся в реанимации. Также около 500 военных РФ находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«По имеющейся информации, местные жители Изюмского района (Харьковская область) „угостили“ россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками. В результате двое оккупантов погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию. Их текущее состояние уточняется», — говорится в сообщении.

Видео дня

Также в ГУР отметили, что еще около 500 военнослужащих 3-й мотострелковой дивизии РФ находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.

«Российское командование списывает эти случаи на так называемые „не боевые потери“», — говорят в разведке.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.