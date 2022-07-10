В Харьковской области линия фронта не изменилась, враг не захватил новых территорий — глава ОВА

10 июля, 14:55
ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ via Facebook)

В последнее время линия фронта в Харьковской области не изменилась, сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«Линия фронта не изменилась, враг не захватил ни одного метра новой территории. Наоборот, наши Вооруженные силы пытаются и в дальнейшем освобождать наши населенные пункты», — сказал он.

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По словам Синегубова, активные боевые действия продолжаются на севере, на северо-востоке, на Изюмском направлении, где враг постоянно атакует позиции украинских войск, пытается их прорвать, однако несет потери и отступает на ранее занятые позиции.

В то же время глава ОВА призвал жителей быть осторожными и не выходить на улицу без необходимости.

"Время прилета ракеты составляет от 30 до 40 секунд, поэтому времени, чтобы людям спрятаться в укрытии, слишком мало", — отметил он.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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