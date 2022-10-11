«Молниеносный штурм». В Харьковской области СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК Вагнер 11 октября, 10:29 СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК Вагнер (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины сообщила, что ликвидировала две группы диверсантов ЧВК Вагнер в Харьковской области.

В сообщении ведомства в Facebook говорится, что аэроразведка локации, молниеносный штурм и никаких потерь — таков результат работы спецназовцев ЦСО А и коллег из Управления СБУ в Харьковской области.

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По информации СБУ, у врага: один — 200-й, еще четыре — захвачены в плен. Среди них командир ДРГ, который уже передает СБУ важную развединформацию, в том числе — об устроенных оккупантами пыточных украинцев.

В сентябре в Украине был ликвидирован командир ПИК Вагнер 41-летний Алексей Нагин. По данным InformNapalm, он был ветераном боевых действий в Чечне, Грузии, на Донбассе, в Сирии и Ливии.