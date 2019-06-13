В Харьковской области контрразведка предотвратила диверсию на объекте критической инфраструктуры
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области попытку российской диверсии на объекте критической инфраструктуры.
Как сообщили в СБУ, в рамках контрразведывательных мероприятий оперативникам удалось установить, что местный житель готовит взрыв на территории комплекса водоподготовки Днепр в поселке Краснопавловка.
Задержали злоумышленника непосредственно при попытке приведения в действие взрывного устройства, установленного вблизи от емкости с хлором.
Согласно предварительным оценкам экспертов, мощность использованной злоумышленником взрывчатки была эквивалентна двум килограммам тротила.
По данным следствия, диверсант был завербован ФСБ РФ во время своего пребывания в российском городе Белгород в феврале 2019 года.