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В Харьковской области контрразведка предотвратила диверсию на объекте критической инфраструктуры

Сегодня, 12:35
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В Харьковской области контрразведка предотвратила диверсию на объекте критической инфраструктуры - фото

СБУ

ФСБ РФ завербовала диверсанта в феврале 2019 года

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области попытку российской диверсии на объекте критической инфраструктуры.

Как сообщили в СБУ, в рамках контрразведывательных мероприятий оперативникам удалось установить, что местный житель готовит взрыв на территории комплекса водоподготовки Днепр в поселке Краснопавловка.

Задержали злоумышленника непосредственно при попытке приведения в действие взрывного устройства, установленного вблизи от емкости с хлором.

Фото: СБУ

Согласно предварительным оценкам экспертов, мощность использованной злоумышленником взрывчатки была эквивалентна двум килограммам тротила.

По данным следствия, диверсант был завербован ФСБ РФ во время своего пребывания в российском городе Белгород в феврале 2019 года.

Теги:   Российская агрессия Диверсия Харьковская область

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