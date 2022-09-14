В Харьковской области задержан коллаборант, помогавший оккупантам грабить своих соседей
Задержанному коллаборанту грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)
Правоохранители задержали на освобожденной территории Харьковской области коллаборанта, оставшегося там после бегства российских войск.
Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.
Установлено, что 61-летний житель одного из сел Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками сразу после их вторжения.
В частности, злоумышленник:
- предоставлял вражеским солдатам продукты;
- обеспечивал оккупантов жильем;
- наводил захватчиков на дома состоятельных односельчан с целью незаконного изъятия у них бытовой техники и автомобилей;
- помогал проводить обыски у своих земляков и сам занимался мародерством в брошенных домохозяйствах.
На данное время задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет.
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