В Харьковской области задержан коллаборант, помогавший оккупантам грабить своих соседей

14 сентября, 12:13
Поделиться:
Задержанному коллаборанту грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Задержанному коллаборанту грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Правоохранители задержали на освобожденной территории Харьковской области коллаборанта, оставшегося там после бегства российских войск.

Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:
«Ценный кадр»: украинские десантники захватили кадыровца — видео

Установлено, что 61-летний житель одного из сел Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками сразу после их вторжения.

Видео дня

В частности, злоумышленник:

  • предоставлял вражеским солдатам продукты;
  • обеспечивал оккупантов жильем;
  • наводил захватчиков на дома состоятельных односельчан с целью незаконного изъятия у них бытовой техники и автомобилей;
  • помогал проводить обыски у своих земляков и сам занимался мародерством в брошенных домохозяйствах.

На данное время задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1569968481688338434
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область Мародеры Коллаборант Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X