В Харьковской области задержан коллаборант, помогавший оккупантам грабить своих соседей 14 сентября, 12:13 Задержанному коллаборанту грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Правоохранители задержали на освобожденной территории Харьковской области коллаборанта, оставшегося там после бегства российских войск.

Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Установлено, что 61-летний житель одного из сел Чугуевского района добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками сразу после их вторжения.

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В частности, злоумышленник:

предоставлял вражеским солдатам продукты;

обеспечивал оккупантов жильем;

наводил захватчиков на дома состоятельных односельчан с целью незаконного изъятия у них бытовой техники и автомобилей;

помогал проводить обыски у своих земляков и сам занимался мародерством в брошенных домохозяйствах.

На данное время задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет.

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