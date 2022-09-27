В Харьковской области из-за интенсивных обстрелов проводят частичную эвакуацию населения

27 сентября, 18:20
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Частичная эвакуация из Харьковской области (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

Частичная эвакуация из Харьковской области (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

В Харьковской области из-за постоянных обстрелов деоккупированных территорий власть проводит частичную эвакуацию населения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он уточнил, что речь идет о тех людях, которые добровольно хотят эвакуироваться из этих районов.

«Людей, которые хотят уехать, организовано транспортируем автобусами в более безопасные места в области», — отметил он.

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Сейчас на деоккупированных территориях покинули свои дома 8 933 человека. Больше всего людей эвакуируется из Купянского района, который сейчас интенсивнее всего обстреливается врагом. На сегодняшний день из общин этого района выехали более 6 тысяч человек. Всем эвакуированным оказывают временное жилье и гуманитарную помощь.

Украинские силы уже освободили от россиян 454 населенных пункта в Харьковской области с начала контрнаступления ВСУ на востоке страны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Эвакуация Харьковская область Война России против Украины

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