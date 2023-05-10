Из прифронтовой зоны Харьковской области эвакуировали всех детей — Синегубов 10 мая, 17:57 Эвакуация детей из прифронтовой зоны Харьковской области (Фото:Олег Синегубов / Telegram)

В ряде населенных пунктов Харьковской области, которые находятся близко к фронту, завершена эвакуация семей с детьми.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что районы, где проводилась эвакуация, постоянно находятся под обстрелами со стороны российских оккупантов.

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«Сегодня завершили эвакуацию детей из Великобурлукской, Ольховатской, Двуречанской и Петропавловской громад Харьковской области, которые постоянно находятся под обстрелами», — написал Синегубов

Он рассказал, что за прошедшие сутки удалось эвакуировать последних 18 детей из Двуречанской громады. При этом с 27 апреля из зоны постоянных обстрелов было вывезено 79 детей. По его словам, больше детей в этих опасных регионах не осталось.

«Все дети вместе с родителями или другими опекунами расселены в безопасных районах Харьковщины. Часть семей живет у родственников, те, кто нуждался в жилье, были бесплатно расселены в общежитиях. Сейчас с эвакуированными детьми работают волонтеры, психологи и социальные работники. Всем семьям оказывается гуманитарная и материальная помощь», — отметил он.

Российские оккупанты продолжают практически ежедневно обстреливать Харьковскую область.