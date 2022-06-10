В Харьковской области идут бои: оккупанты пытаются сковать действия ВСУ — Генштаб 10 июня, 07:07 Цей матеріал також доступний українською В Харьковской области идут бои (Фото:Генштаб)

На Слобожанском направлении российские оккупанты силами до 30 батальонных тактических групп ведут боевые действия.



Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры оказывают систематическое огневое влияние с целью сковывания действий войск Сил обороны и недопущения их дальнейшего продвижения и выхода на линию государственной границы.

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На Харьковском направлении армия РФ продолжает оборонительные действия. Основные усилия сосредотачиваются на удержании занятых рубежей. Для недопущения перехода в наступление украинских войск агрессоры из артиллерии обстреливают позиции ВСУ

На Славянском направлении активных действий оккупанты не проводили, сосредотачивают свои войска, пытаются создать условия для возобновления наступления.

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