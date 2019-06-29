В Харьковской области грузовик протаранил жилой дом Сегодня, 02:00 1688 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Водитель грузовика не справился с управлением Нацполиция

В пятницу, 28 июня, в Харьковской области грузовик врезался в стену жилого дома.

Как сообщили в региональном управлении Национальной полиции, ДТП произошло на выезде из села Гавриловка Дергачевского района.

По предварительным данным, 58-летний водитель КамАЗа с прицепом во время движения не справился с управлением.

Фото: Нацполиция

В момент аварии никого из людей в доме не было. В то же время водитель грузовика в результате происшествия получил незначительные телесные повреждения.