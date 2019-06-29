В Харьковской области грузовик протаранил жилой дом
Сегодня, 02:00
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В пятницу, 28 июня, в Харьковской области грузовик врезался в стену жилого дома.
Как сообщили в региональном управлении Национальной полиции, ДТП произошло на выезде из села Гавриловка Дергачевского района.
По предварительным данным, 58-летний водитель КамАЗа с прицепом во время движения не справился с управлением.
Фото: Нацполиция
В момент аварии никого из людей в доме не было. В то же время водитель грузовика в результате происшествия получил незначительные телесные повреждения.