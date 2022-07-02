«Заработали» 1,3 млн грн. В Харьковской области группу лиц подозревают в спекуляциях на продаже детского питания

2 июля, 15:08
Полиция (Фото:НВ)

Полиция (Фото:НВ)

Нацполиция Харьковской области подозревает группу лиц во главе с директором коммунальной организации в присвоении государственных средств.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что в сообщники он привлек начальника управления образования администрации одного из районов и «своего» предпринимателя. С последним, по результатам проведения тендеров, заключали договоры на поставку пищевых продуктов в дошкольные учреждения.

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В результате поставок продуктов для детей по завышенным ценам злоумышленникам удалось завладеть почти 1,3 млн грн. Вырученные средства были распределены между всеми участниками схемы.

«Досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт по согласованию с Харьковской областной прокуратурой в отношении трех человек направлен в Киевский районный суд города Харькова», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Харьков Нацполиция Война России против Украины

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