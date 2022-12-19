В Харьковской области еще не идентифицировали более 200 тел погибших — полиция

19 декабря, 22:11
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На деоккупированных территориях более 200 изъятых тел не идентифицированы (Фото:прессофицерша 93-й ОМБр Холодный Яр Ирина Рыбакова via Eugene Enin / Facebook)

На деоккупированных территориях более 200 изъятых тел не идентифицированы (Фото:прессофицерша 93-й ОМБр Холодный Яр Ирина Рыбакова via Eugene Enin / Facebook)

Более 200 тел погибших, которые были обнаружены в освобожденных районах Харьковской области, остаются не идентифицированными.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области в Telegram.

«Сегодня на деоккупированных территориях более 200 изъятых тел не идентифицированы», — говорится в сообщении.

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Сообщается, что харьковская полиция получила три лабораторных комплекса, которые значительно сократят сроки проведения ДНК-экспертиз. Пресс-служба добавила, что четвертая лаборатория прибудет в Харьков в ближайшее время.

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Ранее директор Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (ICMP) Мэтью Холлидей сообщил, что во время полномасштабной войны в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек.

15 сентября в лесополосе на территории освобожденного Изюма обнаружили массовые захоронения. По состоянию на 23 сентября в месте массового захоронения эксгумировали 447 тел — из них 425 гражданских, среди которых пять детей, и 22 военнослужащих ВСУ. У погибших обнаружили минно-взрывные травмы, осколочные, огнестрельные и колото-резаные ранения, у некоторых на теле следы пыток.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Харьковская область Войска РФ

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