В Харьковской области эксгумировали тела пяти мирных украинцев, среди погибших — двухлетний ребенок 28 ноября, 16:41 По данным прокуратуры, они погибли 9 марта в результате авиационной бомбардировки села (Фото:Харьковская прокуратура/Telegram)

В Харьковской области правоохранители эксгумировали тела пяти мирных жителей, которые погибли в результате российской бомбардировки. Среди погибших — двухлетний ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

«Правоохранители на кладбище в селе Слобожанское Изюмского района эксгумировали фрагменты тел пяти мирных жителей: все погибшие стали жертвами российской агрессии», — говорится в сообщении.

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По данным прокуратуры, они погибли 9 марта в результате авиационной бомбардировки села. Среди погибших были две женщины, мужчина, девочка 10 лет и мальчик 1 год и 9 месяцев, добавили в пресс-службе.

Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.