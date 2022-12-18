В Харьковской области двое мужчин подорвались на российской мине
18 декабря мужчин нашли с помощью дрона (Фото:Офис Генерального прокурора)
В селе Долгенькое в Харьковской области двое мужчин погибли из-за подрыва на вражеской мине.
Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.
«По данным следствия, в с. Долгенькое Изюмского района двое местных жителей пошли за скотом, который потерялся. Однако в тот день они не вернулись. Родственники искали их по селу и не нашли. После этого они обратились в полицию», — говорится в сообщении.
Отмечено, что мужчин искали с помощью дрона. 18 декабря их обнаружили мертвыми.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).