В Харьковской области двое мужчин подорвались на российской мине 18 декабря, 17:17 18 декабря мужчин нашли с помощью дрона (Фото:Офис Генерального прокурора)

В селе Долгенькое в Харьковской области двое мужчин погибли из-за подрыва на вражеской мине.



Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram.

«По данным следствия, в с. Долгенькое Изюмского района двое местных жителей пошли за скотом, который потерялся. Однако в тот день они не вернулись. Родственники искали их по селу и не нашли. После этого они обратились в полицию», — говорится в сообщении.



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Отмечено, что мужчин искали с помощью дрона. 18 декабря их обнаружили мертвыми.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

