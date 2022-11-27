В Харьковской области двое мужчин пострадали в результате взрывов боеприпасов 27 ноября, 22:55 Мины (Фото:МВД Украины / Facebook)

В воскресенье, 27 ноября, в Харьковской области два человека получили ранения в результате взрывов боеприпасов. Пострадавшие доставлены в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба нацполиции в Харьковской области в Facebook.



Отмечается, что в селе Кочубеевка 56-летний житель в собственном дворе наступил на предмет, похожий на мину. У него травма ноги.



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Еще один 62-летний мужчина травмировался в лесопосадке возле села Николаевка, когда пытался самостоятельно снять растяжку.

«Полиция напоминает, что при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, трогать и разбирать. Сразу звоните по телефонам 101 или 102», — говорится в сообщении.