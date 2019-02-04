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В Харьковской области две общины заявили о переходе в ПЦУ

Сегодня, 21:54
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ЕРА

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор

В Харьковской области сразу две религиозные общины решили изменить каноническую подчиненность, сообщает Укринформ ссылаясь на Харьковскую ОГА.

"Сегодня в канцелярию ХОГА поступили сообщения о решении сразу двух религиозных общин области об изменении канонической подчиненности. Оба решения принято 1 февраля на общем собрании общин. Одна из общин - Святого Мученика Иоанна Воина - действует в Харькове, другая - Свято-Покровская - в селе Дмитровка Богодуховского района Харьковской области", - сообщили в ведомстве. 

В Православную церковь Украины по состоянию на 4 февраля перешли более 200 общин УПЦ Московского патриархата.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

5 января Вселенский патриарх подписал томос Православной церкви Украины, которая займет 15 место в диптихе поместных церквей. РПЦ и УПЦ МП не признают результатов Объединительного собора.

20 декабря Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Минкульт Украины самостоятельно переименует УПЦ МП в случае отказа последней изменит свое название.

В воскресенье, 3 февраля, в Софии Киевской прошла интронизация предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

Теги:   Харьковская область Православная церковь Украины Церковь

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