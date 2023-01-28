В Харьковской области остаются неидентифицированными еще более 400 тел погибших во время оккупации 28 января, 15:27 Работа по идентификации тел погибших украинцев в результате вооруженной агрессии России (Фото:Нацполиция Украины/Facebook)

На деоккупированных территориях Харьковской области продолжается идентификация погибших во время оккупации людей. На сегодняшний день остаются не идентифицированными еще более 400 тел погибших людей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

«С начала работы на очищенных от российских оккупантов территориях Харьковской области им удалось идентифицировать 199 тел, обнаруженных в братских могилах, на улицах, в домах, стихийных захоронениях. Среди них замучены, расстреляны украинцы», — говорится в сообщении.

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Как рассказали правоохранители, специалисты-криминалисты отбирают образцы ДНК у родственников погибших и с помощью мобильных ДНК-лабораторий на месте происшествия проводят исследования и подробный осмотр изъятых биологических образцов.

«Эти ДНК-лаборатории позволяют в течение 105 минут выделить ДНК-профиль погибшего и сравнить его с изъятыми у родственников образцами… Только в Харьковской области остаются неидентифицированными еще более 400 тел погибших, обнаруженных на деоккупированных территориях», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила на деоккупированных территориях Николаевской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областей уже 1116 тел погибших. Среди них 31 ребенок.