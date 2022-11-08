В Харьковской области четыре работника дорожной службы подорвались на минах, есть погибшие

8 ноября, 18:53
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В Харьковской области остается высокой минная опасность (Фото:Харьковская областная прокуратура via Facebook)

В Харьковской области остается высокой минная опасность (Фото:Харьковская областная прокуратура via Facebook)

Во вторник, 8 ноября, возле Чкаловского (Харьковская область) на минах подорвались четыре работника дорожной службы. Двое из них погибли.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

«В области остается высокой минная опасность. Ежедневно есть пострадавшие среди мирного населения. Сегодня на трассе возле Чкаловского в Чугуевском районе подорвались работники дорожной службы. К сожалению, два человека погибли, еще двое госпитализированы», — говорится в сообщении.

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Синегубов отметил, что пиротехники проводят работы каждый день, уже уничтожили 45 тысяч взрывоопасных предметов.

«Сколько еще продлится процесс — прогнозировать сложно, ведь оккупанты заминировали огромные территории», — добавил он.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Харьковская область Мины Олег Синегубов Война России против Украины

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