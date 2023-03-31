В Харьковской области будут судить трех военных РФ
Военный преступник РФ (Фото:Харківська обласна прокуратура / Facebook)
Обвинительный акт в отношении трех военных РФ, которые в мае 2022 года во время оккупации Изюма угрожали расстрелом и ограбили гражданских, направлен в суд.
Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.
Следствие установило, что в мае прошлого года трое военных 39-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, относящейся к 68-му армейскому корпусу Восточного военного округа, во время оккупации города Изюм остановили автомобиль с двумя гражданскими.
оккупанты дважды выстрелили из автомата Калашникова возле передних колес автомобиля. Затем они потребовали деньги у мужчин, угрожая, что в случае отказа они выстрелят в них на поражение.
«Собрав у потерпевших денежные средства, российские солдаты ушли», — рассказали в прокуратуре.
Трое обвиняемых будут судиться заочно в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области.