Наехали на неизвестное взрывное устройство. В Харьковской области погибли двое мужчин

3 декабря, 18:22
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В Харьковской области погибли двое мужчин из-за подрыва автомобиля на мине (Фото:Полиция Харьковской области/Facebook)

В Харьковской области погибли двое мужчин из-за подрыва автомобиля на мине (Фото:Полиция Харьковской области/Facebook)

В Изюмском районе Харьковской области автомобиль наехал на неизвестное взрывное устройство, в результате погибли двое мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook.

Как отмечается, в пятницу, 2 декабря, в отделение полиции № 1 Изюмского районного управления полиции поступило сообщение о том, что мужчины уехали домой в село Пашково Барвенковской территориальной громады на автомобиле ВАЗ 2106 и связь с ними исчезла.

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Полицейские установили, что в четверг, 1 декабря, на полевой дороге автомобиль мужчин совершил наезд на неизвестное взрывное устройство. Известно, что транспортное средство получило значительные механические повреждения, 59 и 44-летние мужчины погибли.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Территория, где произошло данное событие, в течение нескольких месяцев находилась под контролем ВС РФ", - говорится в публикации.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/193693343229710
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Харьковская область Полиция Мины Война России против Украины

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