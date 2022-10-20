В Харьковской области машина спасателей подорвалась на мине. Двое погибших, четверо раненых
Подрыв автомобиля ГСЧС произошел в Изюмском районе (Фото:hromadske.ua)
В среду, 19 октября, в Харьковской области на мине подорвалась машина с сотрудниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава местной ОВА Олег Синегубов.
Согласно его данным, жертвами происшествия стали два человека.
«В области все еще очень высока минная опасность. Вчера в Изюмском районе на мини взорвался автомобиль с сотрудниками ГСЧС. К сожалению, два человека погибли, еще четверо — получили ранения», — рассказал Синегубов.