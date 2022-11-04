В Харьковской области артиллерия обстреливает россиян агитснарядами о сдаче в плен 4 ноября, 17:25 Украинские военнослужащие (Фото:Нацгвардия)

Артиллеристы в Харьковской области запускают в сторону оккупантов специальные агитснаряды.

Внутри боеприпасов — инструкции о том, как сдаться в плен, сообщили в Национальной гвардии Украины.

Военные отмечают, что листовки адресованы россиянам и мобилизованным оккупантам из «ЛДНР».

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Для информационной рассылки были задействованы специальные снаряды гаубиц Д-30. В каждом из боеприпасов — 1,5 тысячи инструкций. Их выпускают по разным направлениям, чтобы как можно больше захватчиков получили открытки.

«Мы можем донести нашему противнику, что на нашей земле он может сдаться в плен. К военным будут относиться нормально, в соответствии с нормами гуманитарного права. Мы призываем россиян уклоняться от мобилизации и сдаваться в украинский плен, потому что это лучше, чем погибнуть от сокрушительного огня нашей артиллерии», — отметил командир гаубичного артиллерийского дивизиона.

Как отмечают украинские военные, такая «информационная атака» является одним из самых эффективных способов сообщить врагу, поскольку у большинства россиян нет связи и интернет-подключения. Для них — это реальный шанс уберечь свою жизнь.