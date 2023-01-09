Украинские пограничники зафиксировали активизацию российских ДРГ в Харьковской области 9 января, 16:00 Силы обороны Украины блокировали попытки российских ДРГ проникнуть в Харьковскую область (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Перед Новым годом украинские пограничники зафиксировали активизацию российских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

«Перед Новым годом мы активно фиксировали попытку работы диверсионно-разведывательных групп по Харьковской области. Несколько раз врага выявляли и пограничники, и военнослужащие ВСУ. По ним сразу открывался огонь, после чего они сразу отходили на территорию России», — рассказал он.

Видео дня

При этом представитель ГПСУ заявил, что силы бороны Украины на данный момент не наблюдают планов российских оккупантов осуществить повторное наступление на данном направлении. Украинские военные следят за попытками РФ нарастить силы и средства на границе с Харьковской областью.

«К счастью, как и в Беларуси, так и на этом направлении, у врага нет достаточных сил для того, чтобы совершить повторное вторжение. Однако врага нельзя недооценивать, и мы должны быть готовы ко всему», — резюмировал Демченко.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению нет.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.

6 января в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия готовится к возможному новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

В начале полномасштабного вторжения России в Харьковской области войска РФ временно захватили 32% территории региона. После успешного контрнаступления ВСУ в конце августа удалось деоккупировать почти всю область. На данный момент под оккупацией находятся 29 населенных пунктов — около 2% от общей территории региона.

