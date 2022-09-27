РФ атаковала Харьковскую область: погибли девять мирных граждан, еще пять ранены
Девять жителей Харьковской области стали жертвами агрессии РФ (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области)
За минувшие сутки оккупационные войска РФ массированно обстреливали населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Лозовского районов Харьковской области. Есть жертвы и раненые среди мирных жителей.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Первомайском россияне ракетой ударили по жилым домам, хозяйственным постройкам, горели автомобили. На месте удара нашли обломки ракет Искандер.
Жертвой этой атаки стал 15-летний ребенок. Кроме того, по данным управления ГСЧС, под завалами нашли семь погибших.
Утром 27 сентября в Двуречной во время обстрела погиб водитель Центра экстренной медицинской помощи, который шел на работу.
По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями от вражеских обстрелов были госпитализированы пять жителей Купянского района.
В Купянске в результате вражеских обстрелов горели церковная школа, хозяйственная постройка и магазин.
В Волчанске из-за обстрелов произошли пожары в гаражном кооперативе и помещении мясокомбината. Без пострадавших.
В Харьковском районе в результате обстрела загорелся дачный дом.