РФ атаковала Харьковскую область: погибли девять мирных граждан, еще пять ранены 27 сентября, 10:17 Девять жителей Харьковской области стали жертвами агрессии РФ (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области)

За минувшие сутки оккупационные войска РФ массированно обстреливали населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского, Изюмского и Лозовского районов Харьковской области. Есть жертвы и раненые среди мирных жителей.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Первомайском россияне ракетой ударили по жилым домам, хозяйственным постройкам, горели автомобили. На месте удара нашли обломки ракет Искандер.

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Жертвой этой атаки стал 15-летний ребенок. Кроме того, по данным управления ГСЧС, под завалами нашли семь погибших.

Утром 27 сентября в Двуречной во время обстрела погиб водитель Центра экстренной медицинской помощи, который шел на работу.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями от вражеских обстрелов были госпитализированы пять жителей Купянского района.

В Купянске в результате вражеских обстрелов горели церковная школа, хозяйственная постройка и магазин.

В Волчанске из-за обстрелов произошли пожары в гаражном кооперативе и помещении мясокомбината. Без пострадавших.

В Харьковском районе в результате обстрела загорелся дачный дом.