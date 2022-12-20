Скрывался восемь лет. В Харькове задержан пособник РФ, участвовавший в попытке насильственного захвата власти

20 декабря, 11:28
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В 2014 году злоумышленник поднимал флаг РФ возле здания Харьковского горсовета (Фото:СБУ)

В 2014 году злоумышленник поднимал флаг РФ возле здания Харьковского горсовета (Фото:СБУ)

В ходе контрдиверсионных мероприятий в Харькове задержали сторонника кремлевского режима, который в 2014 году участвовал в попытке насильственного захвата власти в регионе.

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Об этом во вторник, 20 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

«Именно он в 2014 году поднимал российское знамя возле здания Харьковского городского совета и призывал к штурму учреждения. Кроме того, он выступал перед камерами московских пропагандистов, где агитировал к изменению границ границы Украины и захвату государственных органов. Больше всего таких эфиров при его участии было снято представителями кремлевского телеканала Россия 1», — рассказали в СБУ.

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СБУ
Фото: СБУ
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Когда попытки РФ дестабилизировать ситуацию для свержения украинской власти в Харьковской области провалилась, пособник оккупантов решил «залечь на дно», скрываясь от правосудия больше восьми лет.

Согласно ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Харьков Коллаборант Захват власти

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