В Харькове задержали вражеского корректировщика: сдавал места дислокации ВСУ, а затем переехал подальше от линии фронта 27 августа, 17:01 43-летний житель поселка Слатино по собственной инициативе через Телеграмм-бот связался с представителями РФ (Фото:Харьковская областная прокуратура via Facebook)

В Харькове сообщили о подозрении 43-летнему жителю поселка Слатино Харьковской области, который сдавал РФ информацию о перемещении, движении и расположении украинских военных.



Об этом сообщает в Facebook Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, житель Слатино, когда оно было оккупировано российскими военными, по собственной инициативе через Телеграмм-бот связался с представителями страны-агрессора.



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«Мужчина с марта по август этого года делал скриншоты карт местности, на которых отмечал точки расположения военных и военной техники ВСУ на территории г. Харькова и Харьковской области, и направлял представителям РФ», — говорится в сообщении.



В частности прокуроры установили, что 21 июня корректировщик направил вражеским представителям места дислокации ВСУ в селе Безруки, после чего российская армия нанесла по ним удары.



Отмечено, что мужчину разоблачили, когда он переехал в Харьков, убегая подальше от линии фронта.

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