В Харькове задержали подозреваемого в поджоге палатки волонтеров на площади Свободы Вчера, 12:56 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы в центре Харькова.

Об этом сообщили в региональном управлении Национальной полиции.

«Злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления», — говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.

Напомним, в ночь на 20 мая в центре Харькова подожгли волонтерскую палатку.

Инцидент произошел после того, как городские власти пообещали убрать ее, несмотря на протесты активистов.

Демонтаж палатки Все для победы, установленной украинскими волонтерами в сентябре 2014 года, поддержал лично мэр Харькова Геннадий Кернес, известный своей прокремлевской позицией.

По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.