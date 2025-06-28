В Харькове мужчина принес гранату в торговый центр и угрожал ее взорвать, его задержали

Мужчина принес гранату в торговый центр из-за ссоры с незнакомцем, рассказали в полиции (Фото: hk.npu.gov.ua)

В Харькове 33-летний мужчина принес гранату в торговый центр и угрожал ее взорвать, злоумышленника задержали.

Согласно сообщению полиции, у него на территории торгового комплекса возникла ссора с незнакомцем.

«Продолжить спор мужчина решил с более „весомыми аргументами“. Для этого он пошел домой и вернулся уже с гранатой. 33-летний нарушитель, держа в руках гранату Ф-1 и запал к ней, угрожал присутствующим ее взорвать», — говорится в сообщении правоохранителей.

Злоумышленника задержали оперативники Харьковского районного управления полиции № 2 и патрульные.

Фото: hk.npu.gov.ua

Полиция выяснила, что задержанный — местный житель, который был неоднократно судим за имущественные преступления. По месту его жительства провели санкционированный обыск, во время которого нашли еще одну гранату.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.