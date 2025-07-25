«Пусть бьют, а я на балконе понаблюдаю». СБУ заявила, что задержала продавца колясок, который корректировал российские удары по Харькову
Продавца детских колясок в Харькове подозревают в корректировке обстрелов (Фото: Харьковская областная прокуратура)
В Харькове правоохранители задержали 42-летнего продавца детских колясок по подозрению в корректировке российских обстрелов по городу.
Об этом сообщили Харьковская областная прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ).
По версии следствия, мужчина попал в поле зрения ФСБ после того, как публиковал в интернете антиукраинские комментарии. Его основной задачей было предоставлять информацию о координатах мобильных огневых групп, радиолокационных и зенитно-ракетных комплексов ПВО. Таким образом, российские оккупанты стремились уничтожить ПВО, чтобы сосредоточить удары на гражданской инфраструктуре города.
Отмечается, что во время воздушных тревог подозреваемый выходил на балкон своей квартиры, находящейся в окрестностях Харькова, и наблюдал за работой ПВО. Затем он обозначал координаты на Google-картах и передавал их своему куратору через анонимные чаты.
Правоохранители также опубликовали переписку мужчины, в которой он писал: «Многих людей разорвало, очень надеюсь, что это продолжится», «Сегодня КАБы куда нужно. Ребятам спасибо, пусть бьют. А я на балконе понаблюдаю».
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о перемещении, расположении или движении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, подлежащих идентификации на местности, в условиях военного положения.
Задержанный находится под стражей без права внесения залога, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
25 июля, страна-агрессор Россия нанесла удар управляемой авиабомбой по зданию медицинского учреждения в Харькове. В результате удара пострадали 14 человек, среди них — 12-летняя девочка, рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
24 июля российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по центру Харькова. Одна из них упала рядом с многоэтажным домом, вторая — попала в объект гражданской инфраструктуры.
В результате удара пострадали 44 человека, из них — семеро детей, в том числе младенцы — 28 дней и месяц со дня рождения.