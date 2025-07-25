«Пусть бьют, а я на балконе понаблюдаю». СБУ заявила, что задержала продавца колясок, который корректировал российские удары по Харькову

В Харькове правоохранители задержали 42-летнего продавца детских колясок по подозрению в корректировке российских обстрелов по городу.

Об этом сообщили Харьковская областная прокуратура и Служба безопасности Украины (СБУ).

По версии следствия, мужчина попал в поле зрения ФСБ после того, как публиковал в интернете антиукраинские комментарии. Его основной задачей было предоставлять информацию о координатах мобильных огневых групп, радиолокационных и зенитно-ракетных комплексов ПВО. Таким образом, российские оккупанты стремились уничтожить ПВО, чтобы сосредоточить удары на гражданской инфраструктуре города.

Реклама

Отмечается, что во время воздушных тревог подозреваемый выходил на балкон своей квартиры, находящейся в окрестностях Харькова, и наблюдал за работой ПВО. Затем он обозначал координаты на Google-картах и передавал их своему куратору через анонимные чаты.

Правоохранители также опубликовали переписку мужчины, в которой он писал: «Многих людей разорвало, очень надеюсь, что это продолжится», «Сегодня КАБы куда нужно. Ребятам спасибо, пусть бьют. А я на балконе понаблюдаю».

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины — несанкционированное распространение информации о перемещении, расположении или движении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, подлежащих идентификации на местности, в условиях военного положения.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

25 июля, страна-агрессор Россия нанесла удар управляемой авиабомбой по зданию медицинского учреждения в Харькове. В результате удара пострадали 14 человек, среди них — 12-летняя девочка, рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

24 июля российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по центру Харькова. Одна из них упала рядом с многоэтажным домом, вторая — попала в объект гражданской инфраструктуры.

В результате удара пострадали 44 человека, из них — семеро детей, в том числе младенцы — 28 дней и месяц со дня рождения.