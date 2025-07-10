Работал на ФСБ. СБУ заявила о задержании детского аниматора, который планировал взорвать ключевые электроподстанции Харькова

Служба безопасности Украины заявила, что задержала агента ФСБ страны-агрессора России, который готовил серию диверсий, чтобы обесточить Харьков.

Пресс-служба СБУ в четверг, 10 июля, сообщила, что злоумышленник готовил подрывы ключевых электроподстанций, которые питают город.

Расследование установило, что заказ РФ выполнял завербованный российской спецслужбой детский аниматор. Во внимание оккупантов он попал через свою знакомую, которая проживает в России.

После дистанционной вербовки агент получил задание взорвать опорную электроподстанцию, которая обеспечивает электроснабжение одного из районов Харькова.

Мужчина получил инструкцию от российского спецслужбиста на изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) в «домашних» условиях. Сотрудники СБУ задержали фигуранта, когда он делал взрывчатку в своем доме.

В СБУ отметили, что злоумышленник также фиксировал локации Сил обороны Украины по дороге на детские праздники. Это было «тестовым» заданием агента, которого проверяли на готовность к выполнению других поручений.

По данным следствия, в случае успешного подрыва первой электроподстанции, мужчина должен был осуществить аналогичные диверсии на других энергообъектах города.

Во время обысков в доме и автомобиле задержанного изъяты компоненты к взрывчатке, прокремлевская символика, в частности украинский паспорт в обложке с триколором, а также планшет и телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

25 июня Национальная полиция Украины сообщила, что в Харькове правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая, по данным следствия, передала военным заминированный скутер как «волонтерскую помощь». В результате подрыва один украинский военнослужащий погиб, еще один — получил тяжелые ранения