СБУ задержала агента РФ, наводившего удары на ПВО в Харьковской области — видео 14 ноября, 14:19 Агентом РФ оказался житель Салтовского жилмассива (Фото:СБУ)

В Харьковской области разоблачили российского агента, передававшего оккупантам разведданные о дислокации и перемещении украинских войск на территории региона.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, среди его основных целей было обнаружение позиций противовоздушной обороны ВСУ на восточном направлении.

Полученные сведения войска РФ использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов.

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Установлено, что после передачи злоумышленником указанных разведданных, раскрытые позиции украинской ПВО пять раз подвергались прицельным обстрелам со стороны российской армии.

При этом агентом оккупантов оказался житель Салтовского жилмассива — одного из наиболее пострадавших в результате вражеских обстрелов района Харькова.

Теперь против него начато уголовное производство по ч. 2 ст. 114−2 (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ) Уголовного кодекса Украины (от пяти до восьми лет лишения свободы).