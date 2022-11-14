СБУ задержала агента РФ, наводившего удары на ПВО в Харьковской области — видео

14 ноября, 14:19
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Агентом РФ оказался житель Салтовского жилмассива (Фото:СБУ)

Агентом РФ оказался житель Салтовского жилмассива (Фото:СБУ)

В Харьковской области разоблачили российского агента, передававшего оккупантам разведданные о дислокации и перемещении украинских войск на территории региона.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, среди его основных целей было обнаружение позиций противовоздушной обороны ВСУ на восточном направлении.

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Полученные сведения войска РФ использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов.

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Установлено, что после передачи злоумышленником указанных разведданных, раскрытые позиции украинской ПВО пять раз подвергались прицельным обстрелам со стороны российской армии.

При этом агентом оккупантов оказался житель Салтовского жилмассива — одного из наиболее пострадавших в результате вражеских обстрелов района Харькова.

https://www.youtube.com/embed/2byQIdU7VyI

Теперь против него начато уголовное производство по ч. 2 ст. 114−2 (несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ) Уголовного кодекса Украины (от пяти до восьми лет лишения свободы).

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1592125322354647042
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Харьковская область ПВО Российская агентура Война России против Украины

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