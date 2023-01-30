СБУ разоблачила агента РФ, ответственного за удары по Харькову

30 января, 11:00
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Задержанному агенту грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Задержанному агенту грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

В Харькове разоблачили российского агента, который занимался корректировкой ударов РФ по городу.

Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Кроме того, агент оккупантов собирал разведывательные данные о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ.

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Полученную информацию захватчики использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов.

СБУ
Фото: СБУ
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Оперативники СБУ задержали злоумышленника возле одного из объектов критической инфраструктуры непосредственно при сборе им необходимых РФ сведений.

Согласно ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ), ему грози до 12 лет тюрьмы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Харьков Ракетные удары Российская агентура Война России против Украины

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