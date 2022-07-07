Поклонник кадыровцев: в Харькове экс-сотрудник фельдъегерской службы оказался агентом ФСБ 7 июля, 13:34 Злоумышленник собирал для ФСБ данные о местах дислокации украинских военных (Фото:Нацполиция)

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Харькове местного жителя, работавшего на российские спецслужбы.

Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в облуправлении Национальной полиции.

Злоумышленник открыто поддерживал в соцсетях вооруженную агрессию российских войск против Украины, в частности, так называемых кадыровцев.

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По словам начальника следственного управления Сергея Болвинова, коллаборант был завербован ФСБ в качестве агента в 2019 году, а до 2011-го работал в фельдъегерской службе и имел доступ к гостайне.

«В ходе обыска изъято оружие, модифицированные патроны, радиостанции. На компьютере обнаружили переписку ВКонтакте, где фигурант предоставлял данные о местах дислокации наших военных», — рассказал правоохранитель.

Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

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