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В Харькове забросали мусором памятник воинам УПА

Сегодня, 17:05
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В Харькове забросали мусором памятник воинам УПА - фото

полиция

На памятнике оставили мешки с мусором

В понедельник, 8 апреля, неизвестные забросали бытовым и строительным мусором памятник воинам УПА, установленный в парке Молодежный в Харькове.

В местной полиции сообщили, что на памятнике оставили строительный мусор, коробки с остатками пищи, банки и прочий хлам.

По данному факту проводится проверка, информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Харьковский памятник воинам УПА не впервые становится объектом вандализма. Памятник полностью закрашивали красно-белыми полосами, несколько раз обливали красной краской. 

В июне 2018 года местная жительница по заданию российских кураторов заложила самодельное взрывное устройство в основание памятника бойцам УПА. Украинским спецслужбам удалось предотвратить взрыв. Инцидент квалифицировали как покушение на теракт.

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