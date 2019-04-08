В Харькове забросали мусором памятник воинам УПА Сегодня, 17:05 254 Цей матеріал також доступний українською полиция На памятнике оставили мешки с мусором полиция

В понедельник, 8 апреля, неизвестные забросали бытовым и строительным мусором памятник воинам УПА, установленный в парке Молодежный в Харькове.

В местной полиции сообщили, что на памятнике оставили строительный мусор, коробки с остатками пищи, банки и прочий хлам.

По данному факту проводится проверка, информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

Харьковский памятник воинам УПА не впервые становится объектом вандализма. Памятник полностью закрашивали красно-белыми полосами, несколько раз обливали красной краской.

В июне 2018 года местная жительница по заданию российских кураторов заложила самодельное взрывное устройство в основание памятника бойцам УПА. Украинским спецслужбам удалось предотвратить взрыв. Инцидент квалифицировали как покушение на теракт.