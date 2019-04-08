В Харькове взорвали и ограбили банкомат
В ночь на 8 апреля на улице Валдайской в Харькове взорвали и ограбили банкомат.
По данным полиции, внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства в виде заряда взрывчатого вещества, объединенного с взрывателем. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
В результате инцидента никто не пострадал.
Устанавливается сумма, которую забрали из банкомата неизвестные.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.