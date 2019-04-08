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В Харькове взорвали и ограбили банкомат

Сегодня, 10:32
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В Харькове взорвали и ограбили банкомат - фото

НПУ

В полиции не сообщили, какую сумму забрали неизвестные

В ночь на 8 апреля на улице Валдайской в Харькове взорвали и ограбили банкомат.

По данным полиции, внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства в виде заряда взрывчатого вещества, объединенного с взрывателем. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

В результате инцидента никто не пострадал.

Устанавливается сумма, которую забрали из банкомата неизвестные.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги:   Полиция Банкомат Харьков

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