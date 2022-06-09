Пожар после обстрелов в Харькове: погибли два человека, еще четверо ранены 9 июня, 09:01 Цей матеріал також доступний українською В Харькове погибли два человека, четверо ранены (Фото:Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области)

В Харькове в результате пожара, который вспыхнул после обстрелов российских оккупантов, погибли два человека, еще четверо ранены.

Об этом сообщает главное управление ГСЧС в Харьковской области в Telegram.

По данным спасателей, в результате вражеских обстрелов около 23:00 8 июня загорелись кафе, продовольственный магазин и школьная библиотека в Новобаварском районе Харькова. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 500 кв.м. Частичные повреждения получило здание школы.

Видео дня

Читайте также: В Харькове после вечерних обстрелов пропал телесигнал

Для ликвидации пожара были задействованы девять единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС. Спустя четыре часа все пожары были ликвидированы.

Пожары в результате обстрелов также вспыхнули в Чугуевском, Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах Харьковской области.

В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мастерская, сеновал, складские здания, гаражи и автомобили, здание кафе, магазин, школьная библиотека, а также хвойные леса.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.