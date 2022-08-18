В Харькове возросло количество жертв удара оккупантов по общежитию: погиб 11-летний мальчик 18 августа, 11:00 11-летний мальчик стал еще одной жертвой удара оккупантов по общежитию в Харькове (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Харькове в результате российского ракетного удара по общежитию погиб 11-летний мальчик. Всего жертвами атаки оккупантов стали уже 10 человек.



Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Харьковской ОВА Елена Шаповал.

«В общежитии погиб 11-летний мальчик. По состоянию на данный момент имеем информацию о 10 жертвах в результате ракетного удара», — отметила она.

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Вечером 17 августа оккупанты нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова. Пожар удалось локализовать в 23:38.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о девяти погибших и почти 40 раненых в результате удара.

Утром в четверга, 18 августа, РФ нанесла еще один удар по Слободскому району Харькова, пострадало общежитие и административное здание, начался крупный пожар. Два человека погибли, 18 ранены.



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