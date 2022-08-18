В Харькове возросло количество жертв удара оккупантов по общежитию: погиб 11-летний мальчик

18 августа, 11:00
11-летний мальчик стал еще одной жертвой удара оккупантов по общежитию в Харькове (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

11-летний мальчик стал еще одной жертвой удара оккупантов по общежитию в Харькове (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Харькове в результате российского ракетного удара по общежитию погиб 11-летний мальчик. Всего жертвами атаки оккупантов стали уже 10 человек.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Харьковской ОВА Елена Шаповал.

«В общежитии погиб 11-летний мальчик. По состоянию на данный момент имеем информацию о 10 жертвах в результате ракетного удара», — отметила она.

Видео дня

Читайте также:
Может ли РФ снова атаковать Харьков? Военный эксперт дал однозначный ответ

Вечером 17 августа оккупанты нанесли ракетный удар по общежитию в Салтовском районе Харькова. Пожар удалось локализовать в 23:38.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал о девяти погибших и почти 40 раненых в результате удара.

https://www.youtube.com/embed/AbgVb_DWCfY?feature=share

Утром в четверга, 18 августа, РФ нанесла еще один удар по Слободскому району Харькова, пострадало общежитие и административное здание, начался крупный пожар. Два человека погибли, 18 ранены.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьков Ракетные удары Общежитие Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Ухудшение ассортимента в российских торговых сетях не создало предпосылок для политического протеста россиян, констатирует Сергей Алексашенко (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
У Путина не все благополучно /
Почему замедляется экономическая активность в России — интервью с экс-замглавы Центробанка РФ
18 августа, 10:29
Геополитика
Антираковая диета может снизить риск развития рака примерно на 40%, (Фото:Gabriel Meinert/Unsplash)
Еда как лекарство /
Шесть продуктов, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы не заболеть раком
18 августа, 07:00
Питание
По подсчетам МОН из 12,8 тысяч украинских школ только 41% имеют надлежащие условия для проведения очных занятий (Фото:Андрий Андрийенко / SOPA via Reuters Connect)
Школа онлайн или офлайн /
Образовательный омбудсмен — об учебе в этом году и о главных проблемах школьников, их родителей и учителей
18 августа, 06:29
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X