Удар оккупантов по Харькову: погибли два человека, еще 19 ранены, четверо пострадавших — в тяжелом состоянии

21 июля, 11:12
В Харькове возросло количество жертв и пострадавших в результате обстрела оккупантов (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Харькове возросло количество жертв и пострадавших в результате обстрела оккупантов (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В результате обстрела российскими оккупантами одного из районов Харькова погибли два человека, еще 19 были ранены.

Как сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты ударили по городу из РСЗО Ураган.

По его словам, среди раненых — один ребенок. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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На местах попадания продолжают работать 10 бригад Областного центра экстренной медицинской помощи.

«Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где размещался частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было», — написал Синегубов.

https://www.youtube.com/embed/m_Q2RkfYgo0

Утром 21 июля российские оккупанты обстреляли один из самых густонаселенных районов Харькова.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьков РСЗО Ураган Война России против Украины

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