Удар оккупантов по Харькову: погибли два человека, еще 19 ранены, четверо пострадавших — в тяжелом состоянии 21 июля, 11:12 В Харькове возросло количество жертв и пострадавших в результате обстрела оккупантов (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В результате обстрела российскими оккупантами одного из районов Харькова погибли два человека, еще 19 были ранены.

Как сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты ударили по городу из РСЗО Ураган.

По его словам, среди раненых — один ребенок. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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На местах попадания продолжают работать 10 бригад Областного центра экстренной медицинской помощи.

«Российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилищной инфраструктуре. Есть попадание в жилой дом, где размещался частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было», — написал Синегубов.

Утром 21 июля российские оккупанты обстреляли один из самых густонаселенных районов Харькова.

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