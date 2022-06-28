Массированный обстрел Харькова: количество жертв возросло до девяти 28 июня, 11:56 Жертвами массированного обстрела Харькова стали уже девять человек (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Количество жертв массированного обстрела Харькова, который совершили террористические войска РФ, возросло до девяти. Еще 29 человек были ранены.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

По его словам, среди пострадавших — пятеро детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

Видео дня

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты обстреляли район Северной Салтовки в Харькове. По предварительной информации, обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня Ураган.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.