Массированный обстрел Харькова: количество жертв возросло до девяти

28 июня, 11:56
Жертвами массированного обстрела Харькова стали уже девять человек (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Жертвами массированного обстрела Харькова стали уже девять человек (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Количество жертв массированного обстрела Харькова, который совершили террористические войска РФ, возросло до девяти. Еще 29 человек были ранены.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

По его словам, среди пострадавших — пятеро детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5239524842800027&id=100002276907245

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты обстреляли район Северной Салтовки в Харькове. По предварительной информации, обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня Ураган.

https://www.youtube.com/embed/d6Gf9z7sdMg

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) УК Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Обстрел Харьков Война России против Украины

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