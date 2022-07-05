В Харькове возле метро откопали останки российских военных

5 июля, 12:31
В Харькове откопали останки двух военных РФ (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Харькове откопали останки двух военных РФ (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Харькове в районе метро Индустриальная откопали тела двух российских оккупантов, которые прорывались в город и были убиты.

Об этом Суспільному рассказал украинский военнослужащий Антон с позывным Юрист.

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«Данные тела попали сюда в начале вооруженной агрессии РФ против нашего государства, примерно 24−25 февраля, а установили мы их где-то через четыре месяца. Их закопали наши военнослужащие, которые наши находились здесь на передовой позиции», — сообщил он.

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Специальная комиссия проведет ДНК-анализ, после чего тела отправят на обмен.

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«Мы не можем сейчас сказать, кто это. Но мы можем с вероятностью 150% сказать, что это военнослужащие Вооруженных сил РФ. Идентификаторы — это форма „пиксель“ и берцы, принадлежащие ВС РФ», — добавил военный.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьков Харьковский метрополитен Война России против Украины

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