В Харькове возле метро откопали останки российских военных
В Харькове откопали останки двух военных РФ (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
В Харькове в районе метро Индустриальная откопали тела двух российских оккупантов, которые прорывались в город и были убиты.
Об этом Суспільному рассказал украинский военнослужащий Антон с позывным Юрист.
«Данные тела попали сюда в начале вооруженной агрессии РФ против нашего государства, примерно 24−25 февраля, а установили мы их где-то через четыре месяца. Их закопали наши военнослужащие, которые наши находились здесь на передовой позиции», — сообщил он.
Специальная комиссия проведет ДНК-анализ, после чего тела отправят на обмен.
«Мы не можем сейчас сказать, кто это. Но мы можем с вероятностью 150% сказать, что это военнослужащие Вооруженных сил РФ. Идентификаторы — это форма „пиксель“ и берцы, принадлежащие ВС РФ», — добавил военный.
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