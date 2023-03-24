В Харькове восстановили около 200 домов, которые повредили оккупанты
В Харькове продолжается восстановление жилых домов (Фото:Харьковский городской совет)
Первый заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Харькова Алексей Богач заявил, что в городе восстановили около 200 жилых домов, которые повредили россияне.
Он отметил, что часть домов отремонтировали капитально, в остальных проведен текущий ремонт.
К работам по восстановлению жилищного фонда Харькова привлечены более 10 организаций, в настоящее время ремонтируется еще 50 домов.
Всего в результате обстрелов в городе около 5,2 тысячи зданий получили повреждения разной степени тяжести.