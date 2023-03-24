В Харькове восстановили около 200 домов, которые повредили оккупанты

24 марта, 21:11
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В Харькове продолжается восстановление жилых домов (Фото:Харьковский городской совет)

В Харькове продолжается восстановление жилых домов (Фото:Харьковский городской совет)

Первый заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Харькова Алексей Богач заявил, что в городе восстановили около 200 жилых домов, которые повредили россияне.

Он отметил, что часть домов отремонтировали капитально, в остальных проведен текущий ремонт.

К работам по восстановлению жилищного фонда Харькова привлечены более 10 организаций, в настоящее время ремонтируется еще 50 домов.

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Всего в результате обстрелов в городе около 5,2 тысячи зданий получили повреждения разной степени тяжести.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Харьков Война в Украине Война России против Украины Восстановление Украины

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