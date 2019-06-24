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Водителя, врезавшегося в Харьковский горсовет, подозревают в хулиганстве

Сегодня, 16:51
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Водителя, врезавшегося в Харьковский горсовет, подозревают в хулиганстве - фото

полиция

В Харькове водитель врезался в горсовет

Полиция Харькова квалифицировала въезд автомобиля Toyota в стену здания городского совета как хулиганство.

30-летнему водителю инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что утром 23 июня водитель автомобиля Toyota врезался в здание горсовета на площади Конституции в Харькове.

В результате аварии 30-летний водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажиров в автомобиле не было.

Теги:   Хулиганство Полиция Харьков

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