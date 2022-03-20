В Харькове во время вражеского обстрела погибли пятеро гражданских, среди них девятилетний ребенок — полиция
Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
Только в Индустриальном районе Харькова за ночь с субботы 19 марта на воскресенье 20-го от обстрелов погибли пятеро гражданских.
Об этом сообщил помощник начальника ГУ Нацполиции Харьковской области Вячеслав Марков.
По его словам, среди погибших мальчик, которому было всего девять лет.
17 марта в поселке Казачья Лопань Харьковской области при обстреле на рабочем месте погибла заведующая аптекой Наталья Демиденко.
У женщины остались двое детей. В день смерти фармацевт пришла на рабочее место, чтобы выдать лекарства местным жителям.
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