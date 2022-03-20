В Харькове во время вражеского обстрела погибли пятеро гражданских, среди них девятилетний ребенок — полиция 20 марта, 09:19 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Только в Индустриальном районе Харькова за ночь с субботы 19 марта на воскресенье 20-го от обстрелов погибли пятеро гражданских.

Об этом сообщил помощник начальника ГУ Нацполиции Харьковской области Вячеслав Марков.

По его словам, среди погибших мальчик, которому было всего девять лет.

17 марта в поселке Казачья Лопань Харьковской области при обстреле на рабочем месте погибла заведующая аптекой Наталья Демиденко.

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У женщины остались двое детей. В день смерти фармацевт пришла на рабочее место, чтобы выдать лекарства местным жителям.

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