ВС РФ нанесли удар по Харькову: спасатели нашли под завалами семь погибших

15 марта, 09:47
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Еще троих человек из-под завалов удалось спасти (Фото:ГСЧС)

Еще троих человек из-под завалов удалось спасти (Фото:ГСЧС)

Российские войска продолжают обстрел из тяжелых вооружений жилых районов Харькова.

Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, накануне, 14 марта, из-под завалов зданий удалось спасти троих человек, еще семь — погибли.

Кроме того, в ночь на 15 марта в результате удара ВС РФ в Холодногорском районе города снаряды попали в жилые дома и торговую площадку, спровоцировав масштабный пожар.

«Огонь гасили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС. Кроме того, пиротехнические подразделения осуществили 34 выезда на обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов», — отметили спасатели.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьков Артиллерийский удар Война России против Украины

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