ВС РФ нанесли удар по Харькову: спасатели нашли под завалами семь погибших
Еще троих человек из-под завалов удалось спасти (Фото:ГСЧС)
Российские войска продолжают обстрел из тяжелых вооружений жилых районов Харькова.
Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, накануне, 14 марта, из-под завалов зданий удалось спасти троих человек, еще семь — погибли.
Кроме того, в ночь на 15 марта в результате удара ВС РФ в Холодногорском районе города снаряды попали в жилые дома и торговую площадку, спровоцировав масштабный пожар.
«Огонь гасили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС. Кроме того, пиротехнические подразделения осуществили 34 выезда на обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов», — отметили спасатели.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.