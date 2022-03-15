ВС РФ нанесли удар по Харькову: спасатели нашли под завалами семь погибших 15 марта, 09:47 Цей матеріал також доступний українською Еще троих человек из-под завалов удалось спасти (Фото:ГСЧС)

Российские войска продолжают обстрел из тяжелых вооружений жилых районов Харькова.

Как рассказали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, накануне, 14 марта, из-под завалов зданий удалось спасти троих человек, еще семь — погибли.

Кроме того, в ночь на 15 марта в результате удара ВС РФ в Холодногорском районе города снаряды попали в жилые дома и торговую площадку, спровоцировав масштабный пожар.

«Огонь гасили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС. Кроме того, пиротехнические подразделения осуществили 34 выезда на обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов», — отметили спасатели.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.