В Харькове в результате российских обстрелов повреждена ядерная подкритическая установка Источник нейтронов

25 июня, 22:05
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Оккупанты уже обстреливали Источник нейтронов в марте, в результате чего была разрушена подстанция установки (Фото:Государственная инспекция ядерного регулирования Украины / Facebook)

Оккупанты уже обстреливали Источник нейтронов в марте, в результате чего была разрушена подстанция установки (Фото:Государственная инспекция ядерного регулирования Украины / Facebook)

Российские оккупанты в субботу, 25 июня, обстреляли ядерную подкритическую установку Источник нейтронов в Харькове, в результате чего она была повреждена.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

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По результатам предварительного осмотра установлено, что повреждена северная стена пристройки ускорителя в экспериментальный зал установки; вентиляционные каналы системы специальной вентиляции; вентиляционная труба основного здания установки; система охлаждения клистронной галереи ускорителя; корпус дизель-генераторов системы аварийного электропитания; обшивка основного здания установки.

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Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования установки для идентификации всех повреждений и работает для устранения последствий боевых действий, однако этим работам препятствует постоянная опасность новых обстрелов.

В настоящее время ядерная установка Источник нейтронов переведен в глубокое подкритическое состояние. Радиационный фон в экспериментальном зале здания – в пределах нормы.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину территория института, на которой расположена ЯПУ Источник нейтронов, постоянно обстреливается и бомбардируется со стороны российских войск. Инфраструктуре института уже нанесен катастрофический ущерб. Под обстрелы попал и непосредственно ЯПУ Источник нейтронов и получили значительные повреждения здания института.

Отмечается, что существует вероятность новых повреждений ЯПУ. Источник нейтронов из-за продолжающихся обстрелов со стороны РФ, что может повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Харьков Ядерная угроза Ядерный шантаж Ядерная установка Война России против Украины

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