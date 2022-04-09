Информация о погибших уточняется. В Харькове в результате обстрела оккупантов серьезно повреждена жилая пятиэтажка

9 апреля, 18:26
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Информация о погибших уточняется, сообщили в ГСЧС (Фото:Головне управління ДСНС України у Харківській області via Facebook)

Информация о погибших уточняется, сообщили в ГСЧС (Фото:Головне управління ДСНС України у Харківській області via Facebook)

9 апреля российские оккупационные войска совершили ракетные обстрелы по жилому массиву в Харькове, в результате чего была серьезно повреждена жилая пятиэтажка.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/351009080401925

«Из квартир одного из подъездов, подвергшегося наибольшим разрушениям, ГСЧСниками были спасены 7 человек и эвакуированы 8 человек. Информация о погибших уточняется», — говорится в сообщении.

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Ранее 9 апреля начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты проводят перегруппировку своих войск, чтобы возобновить попытки наступления на Харьков.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Обстрел Харьков Российско-украинская война

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