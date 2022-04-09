Информация о погибших уточняется. В Харькове в результате обстрела оккупантов серьезно повреждена жилая пятиэтажка 9 апреля, 18:26 Цей матеріал також доступний українською Информация о погибших уточняется, сообщили в ГСЧС (Фото:Головне управління ДСНС України у Харківській області via Facebook)

9 апреля российские оккупационные войска совершили ракетные обстрелы по жилому массиву в Харькове, в результате чего была серьезно повреждена жилая пятиэтажка.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области на своей странице в Facebook.

«Из квартир одного из подъездов, подвергшегося наибольшим разрушениям, ГСЧСниками были спасены 7 человек и эвакуированы 8 человек. Информация о погибших уточняется», — говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее 9 апреля начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты проводят перегруппировку своих войск, чтобы возобновить попытки наступления на Харьков.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.